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Aktüel Başkan Güder’den Miniklere Farkındalık Oluşturacak Hediye Seti
Aktüel

Başkan Güder’den Miniklere Farkındalık Oluşturacak Hediye Seti

Yeniakit Publisher
2023-11-30 14:27:00 -
Başkan Güder’den Miniklere Farkındalık Oluşturacak Hediye Seti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, miniklerin Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Başkan Güder çocuklara ağız ve diş bakım seti dağıtarak dişlerin günde 2 kere fırçalanması için miniklerden söz aldı.

Çocuklara erken yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve diş bakımı farkındalığı oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlilerin yapıldığı Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kamu Görevlileri Anaokulu’nda minikler tarafından program düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder düzenlenen etkinliğe katılarak miniklere ağız ve diş bakım seti hediye etti. Ana Okulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Başkan Güder, miniklerden dişlerinin düzenli olarak fırçalanması için söz aldı.

Başkan Güder: “Diş Sağlığını Şimdiden Korumanız Lazım”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder çocuklara bazı önerilerde bulunarak diş fırçalama alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini ifade etti. Başkan Güder,  “Dişlerinizi uyumadan önce mutlaka fırçalayın. Sabah da dişlerinizi fırçalayarak güne başlayın. Sağlık ağızdan başlıyor. Sizin de bu nedenle dişleri ihmal etmemeniz gerekiyor. Şimdi dişleriniz sağlıklı ama ilerleyen yaşlara dişler çok ciddi sıkıntı olabilir. Sağlık yerindeyken önemli. Sizlerden de şimdiden sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere güzel hediyeler de getirdik. Battalgazi Belediyesi olarak ağız bakımı, sağlığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak ve onlarda bir alışkanlık oluşturmak adına çok farklı çalışmalar yapıyoruz.” dedi.


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“Başkanımız Bizi Onure Etti”

Kamu Görevlileri Anaokulu Müdüresi Emine Timur, “Eğitim küçük yaşta başlar. Bu konuda öğretmenlerimize ve anne babalarımızın duyarlı olması gerekir. Dişlerimiz temiz hayatımız sağlıklı olsun. Battalgazi Belediye Başkanımızın katılımından dolayı çok mutlu olduk. Teşekkür ediyorum sizlere.”  İfadelerini kullandı

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