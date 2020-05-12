Başkan Güder’den Hemşireler Haftası kutlaması

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesaj ile hemşireler haftasını kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 12-16 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Hemşirelerin fedakar ve cefakar bir şekilde görev yaptığını bildiren Başkan Güder, “Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grupları içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemi olan insanların, sağlık kuruluşuna başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olarak takip ediyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrasında ailelerine özlem duysalar bile mesai mefhumu gözetmeden görevlerini büyük bir özveriyle sürdürüyorlar. Canları pahasına görevlerini sürdüren hemşirelerimizin bu fedakarlığı taktire şayandır. Sadece bu süreçte değil, bütün zamanlarda çalışmalarıyla sağlık sisteminin en önemli parçalarıdır. “Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için bu kutsal görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Haftasını” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.