0553 313 94 23

Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü’ etkinliğinde gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü’ dolayısıyla gençlerle bir araya gelip, birlikte kitap okudu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:38
Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü’ etkinliğinde gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü’ dolayısıyla gençlerle bir araya gelip, birlikte kitap okudu. Başkan Güder, okumanın önemine dikkat çekerek, “İnsanımızı okumaya sevk etme adına 2 tane Gençlik Eğitim Merkezi’ni büyük kompleks halinde açacağız” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü’ dolayısıyla HAN-DER ve İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi Yaz Kur’an Kursu’nda okuyan öğrencilerle Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi bahçesinde gençlerle bir araya gelip, hem kitap okudu, hem de sohbet etti. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve çok sayıda genç katıldı.


Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, okumanın önemine dikkat çekerek, “Millet Kıraathanemizin olduğu bölümde Kültür Müdürlüğümüz tarafından ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü’ münasebetiyle yaz kuran kursunda okuyan öğrencilerimizi Millet Kıraathanemizle buluşturmak adına buraya davet edildi. Burada kitap okuma alanı oluşturdular. Burada Kıraathanemizde bulunan kitapları gençlerimize dağıtarak, burada toplu okuma etkinliği gerçekleştirildi. Bundan dolayı Başkan Yardımcılarıma, Kültür Müdürüme, kurs hocalarıma ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hz. Ali’nin ifadesiyle ‘hiç bilenle bilmeyen bir olur mu’ Her şeyin bilgi üzerine bina edildiği ki, insanın bildiğinin düşmanı değil dostu, bilmediğinin düşmanı olur. Bu sözler ışığında toplumumuza özellikle teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu dönemde, çocuklarımızın her fırsat bulduklarında, teknoloji ile, cep telefonlarıyla alakadar olmalarını, bir gün olsa dahi onları teknolojiden uzaklaştırıp, kitapla temaslarını sağlama adına bu etkinliğimizi düzenledik. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. İnsanımızı okumaya sevk etme adına, gençlerimizin hizmetine sunmak adına, 2 tane Gençlik Eğitim Merkezi büyük kompleks halinde açacağız. Burada amacımız, insanımızı okumaya ve kitapla buluşmaya teşvik etmektir. Şu an millet kıraathanemizin bulunduğu yerler, gerçekten nezih ortamlar. Doğayla iç içe mekanlarımız. Burada kitap okuyan insanlarla muhabbet ettiğimizde, büyük bir zevk aldıklarını ifade ettiler. Biz tüm vatandaşlarımızı Millet Kıraathanelerine davet ediyoruz. Burada kitap okumaya, çay içmeye ve sohbet etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:38
  1. kitap
  2. kültür
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin törenleri ecdadımızdan kalan milli bir miras
    1. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    2. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    3. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    4. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    5. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    6. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    7. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    8. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    9. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    10. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    11. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    12. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    13. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    14. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    15. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    16. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    17. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    18. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    19. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    20. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    21. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    22. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    23. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    24. Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes..
    25. MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu
    26. Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda..
    27. Dışişleri Bakanlığından, Libya’daki..
    28. "Toksoplazma paraziti, gebelerde..
    29. Bakanlıktan yüzme yardımcısı ürünler..
    30. ABD’de yaşanan katliamların sırları
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz