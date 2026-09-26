Başkan Görgel; “Dünya’nın En Güzel Biberi, Maraş Biberi Hasadımız Hayırlı ve Bereketli Olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Doğanlıkarahasan Mahallesi’nde gerçekleştirilen Maraş Biberi hasadı programına katıldı. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, bölge muhtarları ve üreticilerin yer aldığı programda Başkan Fırat Görgel, hasadın bereketli olmasını diledi.

“13 Bin Dekarlık Alanda 30 Bin Tonluk Üretim Yapılıyor”

Maraş Biberi hasadı programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın bereketli topraklarında geçmişimizden geleceğe miras olan coğrafi işaretli ürünlerimizden Maraş biberimizin hasadını gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş’ta tarımsal üretimin güçlü olduğu alanlardan bir tanesi de biber üretimi. Bugün yaklaşık 13 bin dekarlık alanda Maraş biberi üretimi yapılıyor ve yıllık 30 bin tona yakın üretim gerçekleştiriliyor. 500’ün üzerinde çiftçimiz ile bu üretimin içerisinde yer alıyor. Bizler, Maraş biberinin geldiği noktayı daha ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

“660 Bin Biber Fidesini Yüzde 100 Hibe ile Üreticilerimize Ulaştırdık”

Kahramanmaraş’ın tarım potansiyelini artırmak adına üreticilere desteklerin sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Görgel, “Bu yıl üreticilerimize 660 bin biber fidesini yüzde 100 hibe ile ulaştırdık. Sulama başta olmak üzere tarımsal üretime yönelik farklı desteklerimiz ile birlikte bu yıl tarıma verdiğimiz destek 150 milyon TL’yi aştı. Bizim için önemli olan üreticilerimizin tarladaki emeğinin karşılığını alabilmesi, üretimin devam etmesi, çiftçimizin önünü görebilmesi ve Kahramanmaraş’ımızın tarımsal potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

“Yeni Ürünlerde Coğrafi İşaret Sürecini Başlattık”

Üreticilerin emeğini koruyarak tarım ürünlerinin yeni pazarlara ulaşması adına gayret gösterdiklerini ifade eden Başka Görgel, “Maraş biberinin şehir ekonomisinde önemli bir yeri var. Ürünümüz; pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot olarak işleniyor. Ürünümüz bu anlamda da farklı pazarlara da ulaşıyor. Kahramanmaraş bugün biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli bir noktada yer alıyor. Pul biber üretiminde ise ülke genelinde ilk sırada bulunuyor. Bir taraftan üretimi artırmaya çalışırken diğer taraftan da Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinin sayısını ve bu ürünlerin ekonomik değerlerini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin şu anda 31 coğrafi işaretli ürünü bulunmakta ve yeni ürünlerimizin de coğrafi işaret alması için süreçlerimizi başlattık. Maraş biberi hasadımızın üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.