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Başkan Göksu’dan vatandaşlara aşure ikramı

Esenler Belediyesince düzenlenen Muharrem ayı etkinliği kapsamındaEsenler Belediye Başkanı M.

13 Eylül 2019 Cuma 15:27
Başkan Göksu’dan vatandaşlara aşure ikramı

Esenler Belediyesince düzenlenen Muharrem ayı etkinliği kapsamındaEsenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşlara aşure ikram etti.


Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliği kapsamında, aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Esenler Dörtyol Meydanı’nda aşure dağıtımına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve birçok vatandaş katıldı. Dev kazanlarda usta eller tarafından pişirilen aşureler cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi. 20 bin kişiye dağıtılması hedeflenen aşurelerin ilk dağıtımı Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan stantta yapıldı. Aşure almak isteyen vatandaşlar, dağıtımdan saatler önce stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cuma namazının ardından alana gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu aşure dağıtımı öncesi halka seslendi. Daha sonra da kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte aşure pişirip bütün komşulara dağıttıklarını dile getiren Başkan Göksu, Muharrem ayının Müslümanlar için olan önemine değindi.



“Muharrem ayı acılarıyla, sevaplarıyla ve heyecanıyla çok farklı bir şekilde karşılanır”


Esenler Belediyesi olarak aşure geleneğini devam ettirdiklerini ve muharrem ayının bereketi temsil ettiğini söyleyen Başkan Göksu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:


"Aşure bizim inancımızda çok önemli bir yeri olan bir dönemdir. Muharrem ayı bizim inancımızda acılarıyla, sevaplarıyla ve heyecanıyla çok farklı bir şekilde karşılanır. Aşure bir taraftan hüznü bir taraftan matemi temsil ederken bir taraftan da bereketi temsil eder. Bu açıdan biz gelenek ve toplum olarak her aşure yani muharrem ayında aşure pişirir ve bütün komşularımıza dağıtırız. Biz de bu büyük ailenin komşusu olarak aşuremizi dağıtalım. Bu şehrimiz aşure bereketinden istifade etsin istedik” dedi.


Eşi ve kendisi için aşure aldığını söyleyen İlhanKeskin, “Çok güzel olmuş, harika yapmışlar ellerine sağlık. Hamile eşim ve kendim için aldım. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:27
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