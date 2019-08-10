0553 313 94 23

Başkan Geylaniden Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:30
Başkan Geylaniden Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Geylani, mesajında bayramın Tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ettiğini belirterek, "Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki dayanışmayı pekiştirme günleridir. Kardeşliğimizi güzel duygularla pekiştirdiğimiz bayram günlerinde sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve bayramın anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Kurban bir nevi elimizle verdiğimize gönlümüzü de vermektir. Bu günler, Hac ibadetinin ifa edildiği, milyonlarca Müslümanın, dualar eşliğinde, kardeşlik manzarası ortaya koyduğu günlerdir. Bu vesile ile başta Tatvanlı hacılarımız olmak üzere tüm hacılarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan niyaz ederim. Bayram bütün kardeşlerimizle birlikte yaşanabilirse anlamlıdır. Dayanışma içerisinde, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını alarak, çocukları, öksüzleri ve yetimleri sevindirerek bayram sevincini çoğaltmalıyız. Kurbana da ortak olalım,muhabbete de. Kurbanı da keselim küslüğü de.Bekleyenlerimizi hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, huzur, esenlikler getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Myanmar'da toprak kaymasında ölü sayısı 41'e yükseldi
    1. Myanmar'da toprak kaymasında ölü..
    2. Muğla'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Cizre’de ’Öncelik Yayanın Öncelik..
    4. AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı..
    5. Özhaseki: "Zor bir coğrafyada..
    6. Otogarda bayram yoğunluğu
    7. Kaymakam Güven’in Kurban Bayramı mesajı
    8. Karşı şeride geçen otomobil, iki..
    9. Hong Kong'daki protestolarda polisten..
    10. Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı
    11. İsmail Çipe Kayserispor’da
    12. Libya'da bomba yüklü araç infilak etti
    13. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    14. Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey..
    15. Bitki köklerine dökülen sirke bakın..
    16. Cemil Çöllü dualarla anıldı
    17. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    18. Bayram arifesinde trafik kazaları can..
    19. Manisa’da bayram trafiğine havadan..
    20. TEM Otoyolunda kazalar nedeniyle..
    21. İşini kaybeden belediye çalışanları..
    22. Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan..
    23. Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda..
    24. Bülent Turan’dan Gazi Süleyman Paşa ve..
    25. AB Bilginin desteklediği hayvancılık..
    26. MHP’li Akçay: “Bizim bakanlık gibi bir..
    27. Gediz’de satırlı kavga: 3 yaralı
    28. Şehit Eren Bülbül sene-i devriyesinde..
    29. Burhaniye’de Kaymakam Öner trafik..
    30. Kurtarılan caretta caretta denize..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti