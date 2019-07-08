Başkan Genç’ten Trabzonspor‘a 1461 bilet jesti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’a 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonunda da desteğini sürdürdü. Trabzonspor Kulübü’nden bin 461 adet kombine bilet aldıklarını ifade eden Başkan Genç, “Trabzonspor bizim marka değerimizdir” dedi.

Gönül verdikleri takıma destek olmaları için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Genç, “Trabzonspor bizim marka değerimizdir. Bütün güzellikleri hak ediyor. Kulübümüzün daha başarılı olması için bu kulübe gönül veren herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz, Ortahisar Belediyesi olarak buna öncülük etmek istedik. Bu manada da Ortahisar’ı güzelleştirmek için 24 saat birlikte çalıştığımız personellerimize kombine hediye ettik. Bu özverili çalışmalarına karşılık hafta sonları stres atmaları, gönül verdikleri takıma destek olmaları için böyle bir projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Trabzonspor’a hem maddi hem de manevi olarak destek olmak istediklerini dile getiren Başkan Genç, “Trabzonspor’umuzun hak ettiği başarılara imza atmasına katkıda bulunmak istedik. Trabzonspor’umuza bu tür desteklerin çok önemli olduğunu ve Anadolu efsanesi diye adlandırılan takımımızı tekrar o eski günlerine geri döndürmek için bir yol açtığımızı düşünüyorum. Umarım, Trabzonspor sevdalısı herkes bu yoldan giderek takımımıza destek olur. Bizim bu projemiz diğer kurumlar için de örnek olur ve herkes bu zor günlerinde bir nebze de olsa Trabzonspor’umuza katkı verir. Hepimizin ortak arzusu Trabzonspor’un hak ettiği konuma gelmesidir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Genç, Ortahisar Belediye Meclisi’nin oy birliği ile almış oldukları karar doğrultusunda Çukurçayır Mahallesinde bulunan taşınmazı Trabzonspor’a devrettiklerini sözlerine ekledi.