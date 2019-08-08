0553 313 94 23

Başkan Fadıloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:28
Başkan Fadıloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bayramlarımız; kardeşliğimizi, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı arttırma günleridir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramı’nın anlamını çok iyi kavramalıyız. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır. Bayramın coşku ve mutluluğu, insanlık ailesinin bütün üyeleriyle birlikte yaşanabilirse anlam kazanacaktır. Ne yazık ki bugün barış ve huzura hasret kalan İslam coğrafyasının sokaklarında kurban değil, Müslüman kanı akıyor. Ağır bir imtihandan geçiyoruz. Kardeşliğimizi bozmak isteyen eli kanlı terör örgütleri, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alıyor. Milletimizin arasına fitne sokmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, her gün yeni bir oyun, senaryoyla karşımıza çıkıyor. Fitne tohumları ekilmeye çalışılan bu topraklar, dünyadaki tüm mazlumların son sığınağıdır.


Kurban Bayramı’nın en yakın zamanda güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Kucaklaşarak, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Evrelerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Bu duygularla kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyorum. Huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Vatandaşlarımızla birlikte tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    1. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    2. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    3. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    4. Zabıtadan kurban denetimi
    5. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    6. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    7. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    8. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    9. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    10. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    11. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    12. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    13. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    14. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    15. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    16. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    17. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    18. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    19. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    20. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    21. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    22. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    23. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    24. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    25. Pakistan-Hindistan arası tren..
    26. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    27. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    28. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    29. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    30. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru