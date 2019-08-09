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Başkan, Evliya Çelebi Mahallesi’nin sakinleriyle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Başkan, Evliya Çelebi Mahallesi’nin sakinleriyle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi.


Kütahya Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Işık, hemşehrilerine Kütahya Belediyesi’nin Evliya Çelebi Mahallesi Çam Sokak, Meşe Sokak ve M. Tulum sokağın olduğu bölgede yapılan imar planı çalışması hakkında bilgiler verdi.


Hastane inşaatının tamamlanmasının ardından bu bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Işık, bitişik nizamlı ve düzensiz yapılaşmaların yoğunlukta olduğu bu üç adet dar sokakta yapılacak imar planı ile ayrık nizamlı olarak düzenlenebileceğini belirtti.


Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların sorularını yanıtladı.


Programlara katılan vatandaşlar Başkan Işık’a göstermiş olduğu ilgi ve ziyareti sebebiyle teşekkürlerini sundular.


Sağlık Meslek Lisesinde gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ilebelediye birim müdürleri katıldı.(EFE-)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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