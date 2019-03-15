0553 313 94 23

Başkan Eroğlu: “Boş vaatler vermem”

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Av.

15 Mart 2019 Cuma 11:54
Başkan Eroğlu: “Boş vaatler vermem”

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat halkının 5 yılda yaptıkları hizmetleri gördüğünü ifade ederek, “Yapım itibariyle de boş vaatler vermem, ayağı yere basan işe bakarız ve ona göre hareket ederiz” diye konuştu.


Sanayi sitesinde esnaflarla bir araya gelen Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Av. Eyüp Eroğlu’na AK Parti İl Başkanı Metin Pokat ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk eşlik etti. Kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, hizmet üreterek şehre değer kattıklarını ifade ederek, “Hiçbir adayı eleştirmek istemiyorum ama baktığımızda hiçbirinin projesi yok. Kimsenin şu şehre dair bir düşüncesi yok. Bizler, kentsel dönüşüm diyoruz, yeni imar alanları, yeni bulvarlar diyoruz, yatırımcıyı Tokat’a getireceğiz, yeni iş alanları oluşturacağız diyoruz. Gümenek için projemiz var, Topçam’a, Gıj Gıj’a yapacaklarımızı ortaya koyuyoruz. Gücümüzün yettiğince bu şehre hizmet edeceğiz” dedi.


“Boş vaatler vermem”


5 yılda yaptıkları projelerin ortada olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Şahsen beni tanıyorsunuz, neler yaptığımızı neler ortaya koyduğumuzu gördünüz. 5 yıl önce ‘iyi bir avukat ama iyi belediye başkanı olur mu?” denilmişti. 5 yılda neler yaptığımızı gördünüz, bundan sonraki 5 yılda da kalan işimizi yapacağız. Sizler destek vereceksiniz, siz seçeceksiniz, siz bu görevi verirseniz bizler bunları yapacağız. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Yapım itibariyle de boş vaatler vermem, ayağı yere basan işe bakarız ve ona göre hareket ederiz.Yoksa Kafdağı’ndan vaatler verip, pembe tablolar çizelim, şu olsun bu olsun şeklinde bir yapımız olmadı olmazda” diye konuştu.


Yeni sanayi alanının tapu sorunun çözüldüğünü ifade eden Başkan Eroğlu, “19,5 milyon bundan dolayı sağlanan bir fayda var. 530 dönümlük bir arazinin tamamı satın alınacakken sadece dükkânların olduğu kısımlara ücret ödenerek fayda sağladık.Sanayi Sitemiz ihaleye çıkacak.Cumhurbaşkanımız Tokat Valiliği ziyaretlerinde kendisi ile görüşmemiz oldu. Sanayi sitesiyle ilgili yola çıktık, yapılacak. Sanayi esnafımız rahat olsun. Sanayi ile ilgili yapılan mücadeleyi, vefayı görün istiyorum. Bizler sizin için çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Mesele çalışmak, bu şehre değer vermek. Sizler arif insanlarsınız, her şeyi görüyorsunuz. İyi bir değerlendirme yapın. İçinizden, kalbinizden, gönlünüzden ne geliyorsa ona oy verin. Hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı
    1. ‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı
    2. Amatör spor Büyükşehir’le güçleniyor
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. ‘Cami yanacağına evim yansın’ demişti,..
    5. İzmir’deki göçük faciasından acı haber
    6. İmam Hatiplilerden Akit’e ziyaret
    7. Yeni Zelanda’da ölü sayısı 49’a..
    8. Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun..
    9. Kurtulmuş: “Dün buradaydık, kıyamete..
    10. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    11. Döviz kurları
    12. BPP Adayı Has, seçim çalışmalarını..
    13. Küresel petrol arzı şubatta azaldı
    14. Elektronik harp sistemi kurulacak..
    15. Cezayir FLN Partisi: "Bouteflika artık..
    16. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    17. NATO'dan Yeni Zelanda'da iki camiye..
    18. İncesaz grubu, İKÜ’de sahne alacak
    19. Başkan Öztürk, Kavacık mahallesinde..
    20. Baharda polen alerjisine dikkat
    21. DPÜ’de ’Dünü Unutma, Yarına Hakkın..
    22. Protez göz özgüveni geri getiriyor
    23. AB’den Suriyelilere 1.5 milyar avro
    24. Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler,..
    25. Büyükşehir Belediye Erzurumspor..
    26. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama..
    27. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    28. Altın fiyatlarında son durum ne?..
    29. Kayseri kış sporlarının başkenti olma..
    30. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler