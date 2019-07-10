Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğünün yatırımlarını hızlandırmak ve Ankara ayağını takip etmek için başkente gitti. Başkan Ergün, burada ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Başkan Ergün Bahçeli’ye Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Başkan Ergün’ün Ankara ziyaretinde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da yer aldı. Genel Başkan Bahçeli’ye Manisalıların selamlarını ileten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve Ankara ziyaretiyle ilgili detaylar hakkında bilgi verdi. Manisalılara selam ve sevgilerini gönderen MHP Lideri Devlet Bahçeli de, Başkan Ergün’e çalışmalarında başarılar dileyerek, hayır dualarında bulundu.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sırasıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı da ziyaret etti.