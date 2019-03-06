Başkan Ergün: “Cumhur İttifakı Manisa’yı rekor oyla kazanacak”

Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Salihli’de ittifak ortağı AK Parti Salihli İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu.

Salihli’de coşkuyla karşılanan Başkan Ergün, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı açılışının ardından Cumhur İttifakı ortağı AK Parti Salihli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Ergün’e, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, partilerin kadın kolları başkanları, ilçe başkanları eşlik etti. Birlik ve beraberliğin kalıcı temeller üzerine oturduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “İnşallah 31 Mart’tan sonra beraberliğimiz sonsuza dek sürecektir. Yatırımları birlikte açarak tüm Türkiye’nin hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Salihli halkı, kendilerine sandıkta gereken desteği vereceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket ederek birliktelik oluşturdu biz de yerelde bu birlikteliği sağlamak durumundayız. Manisa Cumhur İttifakında Türkiye’de rekor kıracaktır" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise “PKK’nın siyasi kanadı olan HDP ile temasların yapılmaması konusunda verdiğimiz uyarılara kulak asılmaması beni bu karara yönlendirdi. 17 ilçe ve Büyükşehir ile birlikte 18’de 18 yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

MHP il başkanı Ömer Baysal yapılacak olan yerel seçimlerin ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını belirterek, “Cumhur İttifakı olarak biz bu seçimi alacağız.Devletin bekası önemlidir” dedi.

“Hedefimiz Yüzde 70 oy almak”

Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir kez daha bizlere bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. İnşallah 5 yıl daha bugüne kadar nasıl hizmetleri yaptıysak bundan sonra yapacağız. Hedefimiz yüzde 70 oy almak. Dün ortaya çıkan anketlerde ve bu sabah televizyonda gördük. Cumhur İttifakında rekoru kırmak bizlere düşüyor. Manisa’yı inşallah rekor bir oyla alacağız. Köprülü kavşağı açtık. Hayırlı olsun. Salihli’de bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık, sizlerin desteği ve Cumhur İttifakının gücü ile daha iyilerini yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Salihli Belediye Başkan adayı ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bu tablo içerisinde en şanslı Belediye Başkanı benim. Manisa ayağında Cengiz Ergün başkanımın hep yanındaydım, Ankara ayağında İsmail Bilen vekilimizin yanındaydım. Bu şekilde tüm projelerimizi birlikte yaptık. Gönül birlikteliği ile iki yüz araçla köylere gidiyoruz. Çok çalışıp yorulmadan insanlarımıza projelerimizi, beka meselesini anlatacağız" dedi.

Ziyaret sonunda AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Başkan Ergün’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresi takdim etti.