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Başkan Ergün 15 Temmuz şehitlerini andı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı’nda meclis üyelerine seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle yad etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Başkan Ergün 15 Temmuz şehitlerini andı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı’nda meclis üyelerine seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle yad etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanması öncesi meclis üyelerine seslenen Başkan Ergün, “Pazartesi günü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edildiği Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde aziz şehitlerimizi yâd edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin aziz milletimizle omuz omuza dik durarak bertaraf ettiği bu hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ülkemizi geriye ve karanlığa götürmeyi amaçlayan, kökü dışarıda ihanet şebekelerinin maskelerinin düştüğü böyle karanlık günleri Cenab-ı Allah bir daha milletimize yaşatmasın. Bugün de Hakkari’de PKK’lı hainlerin askeri aracımıza düzenlediği alçakça saldırıda 2 evladımızın şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu vesileyle bu cennet vatan için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum” diye konuştu.



Süleyman Boğaz’ın adı Kırkağaç’ta yaşayacak


Toplantıda 27 yıl boyunca Kırkağaç’ta Ziraat Odası Başkanlığı yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Süleyman Boğaz’ın adının memleketinde caddeye verilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif kapsamında merhum Süleyman Boğaz’ın adı Kırkağaç ilçesi, Öveçli Mahallesi’nde bulunan; Kırkağaç-Soma asfaltından başlayıp Öveçli girişinden itibaren 1697 parseldeki camiye kadar olan yola isminin verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Kararın ardından Kırkağaç Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Başkan Ergün’e ve meclis üyelerine karar nedeniyle teşekkür etti. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki oturumun 20 Ağustos Salı günü, saat 18.00’de yapılması kararıyla birleşime son verildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
  1. doğa

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