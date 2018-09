Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Almanya ile ilişkileri bir 'üst lig'e çıkaracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine bugün Almanya'ya gelecek. 29 Eylül'e kadar sürecek 3 günlük ziyaret Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yurt dışına "ilk devlet ziyareti" olacak.



Siyasi görüşmelerin ardından düzenlenecek iş forumlarında üst düzey şirket yetkilileriyle görüşmesi planlanan Erdoğan, Alman ve Türkiye kökenli yatırımcılarla ekonomik iş birliğini geliştirmek için değerlendirmeler yapacak.



ABD’de Trump yönetiminin uluslararası ilişkilerde yol açtığı belirsizlik, artan ticaret ihtilafları, Suriye krizi, küresel ve bölgesel ölçekteki diğer krizler ve meydan okumalar, Türkiye ile Almanya’yı ikili ilişkilerdeki tıkanıklığı aşmak ve iş birliği imkanları aramak konusunda cesaretlendirirken, iş dünyası iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bir üste seviyeye çıkarılmasını bekliyor.



İş dünyası temsilcileri, AA muhabirlerine Erdoğan'ın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesi Almanya ziyaretinden beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türkiye ve Almanya’nın köklü ve bütünleşmiş ilişkilerinin, yüzyıllar öncesine dayandığına işaret ederek, “Bugün her iki ülke, birbirleri için değerli bir stratejik ortak kimliğine sahip.” ifadesini kullandı.



DEİK ve DIHK olarak, Türk-Alman iş ilişkilerini en üst düzeyde tutmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Young, şöyle devam etti:



“Bildiğiniz üzere Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağı. Bu yıl şubat ayında düzenlediğimiz Otomotiv Zirvesi başta olmak üzere, özellikle son iki yıldır çeşitli toplantı ve görüşmelerde karşılıklı ilişkilerin önemine değinerek, bu alanda birçok çalışmaya önderlik ettik. Toplantımızın verimli tartışmalara ve iş birliğimizin pekişmesine katkı sağlayacak bir temel oluşturacağına inanıyorum. Sadece iki ülke arasında değil, beraberce üçüncü ülkelere dönük iş birlikleri için de yeni fırsatlar doğacağını ümit ediyorum.”



"HER İKİ ÜLKENİN YİNE KARŞILIKLI KAZANMAYI ARTIRDIĞI BİR DÖNEMİN BAŞLARINDAYIZ"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)Avrupa Direktörü Burhan Sağlam ise Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketleri ve Almanya’da yaşayan Türk girişimcilere ait şirketlerin sayısının Türk-Alman ilişkilerinin ticari boyutunun ne kadar geliştiğini gösterdiğini söyledi.



Sağlam, “Konjonktürel çalkantıların geride kaldığı ve her iki ülkenin yine karşılıklı kazanmayı artırdığı bir dönemin başlarındayız. Ümit ediyoruz ki kadim dostluğu olan iki ülke ve iki millet güzel günler görecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Berlin ziyaretinde, Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Steinmeier yapacağı ikili görüşmelerle ve ağırlayacağı Alman ekonomisinin önemli isimleriyle ikili ilişkilerin ciddi bir ivme kazanacağı ümidini taşıyoruz. Türkiye’nin Almanya ve AB ile tekrar olumlu bir sürece girmesini temenni ediyoruz.” ifadesini kullandı.



TÜRKİYE, ALMANYA'NIN EN ÖNEMLİ 17. TİCARET ORTAĞI



AA muhabirinin Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, 2017 yılında 1 trilyon 279,4 milyar avroluk ihracat ve 1 trilyon 34,6 milyar avroluk ithalat ile rekor kırdı.



Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunu 2016 yılından sonra geçen yıl da sürdürdü. Almanya bu dönemde Çin’e 86,1 milyar avroluk ihracat, bu ülkeden ise 100,7 milyar avroluk ithalat yaptı. Böylece Almanya ile Çin’in ticaret hacmi geçen yıl 186,8 milyar avroya ulaştı.



Çin’in ardından Almanya’nın en önemli ticaret ortakları 176,9 milyar avroluk ticaret hacmiyle Hollanda ve 172,5 milyar avroyla da ABD olarak sıralandı.



Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret verilerine bakıldığında ise Almanya geçen yıl Türkiye'ye 21,4 milyar avroluk ihracat yaparken, Türkiye’den 16,2 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.



Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi ise geçen yıl 37,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Böylece, Türkiye 239 ülkenin bulunduğu Almanya'nın ticaret ortakları listesinde 17. sırada yer aldı. Türkiye’nin Almanya ile dış ticaret açığı geçen yıl yaklaşık 6,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının yüzde 90'ı sanayi mamullerinden, yaklaşık yüzde 10’u da tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor.



ALMANYA'DAKİ TÜRKLER EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI



1960’lı yıllarda Almanya’ya “misafir işçi” olarak giden Türk vatandaşları, özellikle 1980’li yıllardan itibaren girişimciliğe yöneldi ve kendi iş yerlerini kurarak işveren konumuna geldi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, Almanya'da yaşayan Türk girişimciler ülke ekonomisinin önemli bir parçası durumunda. 100 binden fazla Türk girişimci Almanya'da 50'den fazla farklı endüstride 500 binden fazla çalışanı istihdam ediyor.

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) rakamlarına göre de Almanya'daki Türk girişimciler, Almanya'nın gayri safi milli hasılasına yaklaşık 50 milyar avro katkıda bulunuyor.



TÜRKİYE’DE 7 BİN 500 ALMAN ŞİRKETİ FAALİYETTE



Türkiye Ticaret Bakanlığı verilerine göre 7 bin 500 civarında Alman firması Türkiye’de faaliyet gösterirken, bunlar ülkeye 9,2 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım getirdi. Türkiye’nin enerji piyasalarının serbestleşmesi konusunda dev adımlar atılırken, bu adımları yakından takip eden Alman şirketleri ortaklarıyla birlikte 25 milyar avroya yakın yatırım yaptı.

Alman şirketleri Türkiye’de en fazla yatırımı hizmetler ve imalat sanayisine yaptı. İmalat sanayinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makine imalat, taşıt araçları imalat ve taşıt araçları yan sanayi ön plana çıkarken, hizmetler sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştıkları görülüyor.



TÜRKİYE'YE EN FAZLA TURİST RUSYA’DAN SONRA ALMANYA'DAN GELİYOR



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre de 2017 yılında Türkiye'ye Almanya’dan 3 milyon 584 bin turist geldi. Almanya, geçen yıl da Rusya’dan sonra en fazla turist gönderen ülke konumunu sürdürdü.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Almanya’dan gelen turist sayısı 2 milyon 321 bine ulaştı.

Türkiye'nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer almasının nedeni olarak "seçkin ürünler ve hizmetler sunması ve Türklerin misafirperverliği" gösteriliyor.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE'Yİ 86 İŞ İNSANIYLA ZİYARET EDECEK

Öte yandan, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in 25-26 Ekim tarihlerinde 86 iş insanıyla Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyarette Türkiye-Almanya Jetco Toplantısı'nın ilki yapılacak ve iş insanlarıyla iş ve yatırım forumu gerçekleştirilecek.

Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturuyor. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayisi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline geldi.

