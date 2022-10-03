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Gündem Başkan Erdoğan'ın uyarısı Batı medyasında böyle yankılandı
Gündem

Başkan Erdoğan'ın uyarısı Batı medyasında böyle yankılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsveç ve Finlandiya'ya yönelik NATO uyarısı iki ülkenin basınında geniş yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:25:00 -
Başkan Erdoğan'ın uyarısı Batı medyasında böyle yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda önemli mesajlar verdi.

Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız." dedi.

İsveç devlet televizyonu SVT, Erdoğan'ın açıklamasını, "Türkiye, yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurmakla tehdit ediyor" başlığıyla aktardı.

Türkiye'nin taleplerine vurgu yapıldı

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakı NATO'ya üyeliğini durdurabileceğini açıkladı. Bu, ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmezse olacak" denildi.

"İtiraz eden tek ülke"

Bir ülkenin NATO'ya başvurusunun onaylanması için tüm üye devletlerin onayının gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

"Şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı"

Ankara, iadesi talep edilen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini istiyor. Öte yandan, "Slovakya, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onayladı ve şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı" notuna yer verildi.

"Türkiye'nin onayı eksik"

Finlandiya basınından Savon Sanomat gazetesi, "Erdoğan, bir kez daha Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın, "Finlandiya ve İsveç'in, vaatlerini yerine getirip getirmediğini yakından takip edeceğiz ve karar elbette parlamentomuza ait" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin, 28 NATO üyesi ülke tarafından onaylandığı, sadece Türkiye ve Macaristan'ın onaylarının eksik olduğu anımsatıldı.

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