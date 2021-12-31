Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle Hasan Karakaya'yı anma töreni - CANLI

Gazetemiz eski genel yayın yönetmeni merhum Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen programda anılıyor.

Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma törenine devletin üst düzey isimleri, Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra, Karakaya'nın okuyucuları, dostları ve sevenleri iştirak ediyor.

Tören öncesi Akit TV'de konuşan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, "13 sene birlikte çalıştık Hasan ağabey ile. Usta çırak ilişkisi ile çalıştık sağ olsun. 13 senede, gazetecilik bazında öğrendiğimiz şeyleri bir kenara bırakacak olursak, ağabey kardeş bazında, baba oğul bazında hakikaten çok önemli katkılarda bulundu. Bir kere bile öf demedi. Sürekli söylediği bir ifade vardı, 'Çırak gel.' O biraz daha geç gelirdi, en geç de gazeteyi kapatıp o giderdi. Son baskıyla birlikte evine dönerdi Hasan ağabey. Gecesi gazetede geçerdi. 'Çırak gündem ne, bugün neyi konuşacağız, neyi yazabiliriz' derdi. Güzel bir büyüğümüzdü. Sağ olsun 6'ncı ölüm yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da anma programında yer alacak." ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Mehmet Duvarbaşı ise, "Hasan ağabey ile bilfiil 10 sene çalışma fırsatı buldum aynı odada. Aydı havayı soluduk, aynı dertlerle dertlendik. Hasan ağabey tam bir dava ve kavga adamıydı. Mağdurlarla, mazlumlarla nasıl hemhal olduğuna, onların dertleriyle nasıl dertlendiğine bizatihi yakinen şahit oldum. Kendisi inanmış insanların, mütedeyyin kesimin yıllarca yaşamış oldukları sıkıntıları kendine dert edinmiş bir insandı. Sabah saatlerde gelip akşam geç saatlerde gazeteden ayrılan mesaisine son derece bağlı, gazetecilik etiğini son derece iyi bilen, haberin

Gazetemiz eski genel yayın yönetmeni merhum Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen programda anılıyor.

Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma törenine devletin üst düzey isimleri, Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra, Karakaya'nın okuyucuları, dostları ve sevenleri iştirak ediyor.

Tören öncesi Akit TV'de konuşan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, "13 sene birlikte çalıştık Hasan ağabey ile. Usta çırak ilişkisi ile çalıştık sağ olsun. 13 senede, gazetecilik bazında öğrendiğimiz şeyleri bir kenara bırakacak olursak, ağabey kardeş bazında, baba oğul bazında hakikaten çok önemli katkılarda bulundu. Bir kere bile öf demedi. Sürekli söylediği bir ifade vardı, 'Çırak gel.' O biraz daha geç gelirdi, en geç de gazeteyi kapatıp o giderdi. Son baskıyla birlikte evine dönerdi Hasan ağabey. Gecesi gazetede geçerdi. 'Çırak gündem ne, bugün neyi konuşacağız, neyi yazabiliriz' derdi. Güzel bir büyüğümüzdü. Sağ olsun 6'ncı ölüm yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da anma programında yer alacak." ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Mehmet Duvarbaşı ise, "Hasan ağabey ile bilfiil 10 sene çalışma fırsatı buldum aynı odada. Aydı havayı soluduk, aynı dertlerle dertlendik. Hasan ağabey tam bir dava ve kavga adamıydı. Mağdurlarla, mazlumlarla nasıl hemhal olduğuna, onların dertleriyle nasıl dertlendiğine bizatihi yakinen şahit oldum. Kendisi inanmış insanların, mütedeyyin kesimin yıllarca yaşamış oldukları sıkıntıları kendine dert edinmiş bir insandı. Sabah saatlerde gelip akşam geç saatlerde gazeteden ayrılan mesaisine son derece bağlı, gazetecilik etiğini son derece iyi bilen, haberin kokusunu çok iyi alıp öngörebilen ve attığı başlıklarla yazdığı yazılarla bunu herkese hissettiren iyi bir gazeteciydi. Bir ağabeydi, iyi bir dosttu. Çok sayıda insana yardımları ulaştığına bizatihi şahit oldum. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Gazetemiz yazarı Abdullah Yıldız ise, "Bir Ramazan ayında beraberce Akit TV'de program yapmıştık. 30 gün birlikte iftar yaptık. Bir gün dedim ki, kardeşim şu sigarana takılıyorum. Sen sadece kendini, aileini ilgilendirmiyorsun, sen bütün ümmeti ilgilendiriyorsun. Sen ümmetin malısın. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz sadece Türkiye Müslümanlarının değil bütün bir ümmetin sesiydi." diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hasan Maden ise, "Hasan Karakaya ile 1979 yılında birlikte çalışmaya başladık. 3 Hasan Karakaya tarif edebilirim; bir tanesi insan olarak. Çok güzel bir insandı. Kendine çevresine milletine faydalı bir insandı. İkincisi, bir gazeteci olarak bir Hasan Karakaya tarif edebilirim. Gördüğüm, tanıdığım en etkin, en yetkin gazetecilerden birisiydi. Tam bir cesur yürekti. Üçüncüsü, bir Müslüman olarak Hasan Karakaya tarif edebilirim. Tam bir Müslüman'dı. Çok güzel anılarımız oldu. Hangi birini anlatayım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşaAllah." ifadelerini kullandı.

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