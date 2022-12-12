Başkan Erdoğan'ın "Tayfun" mesajı Yunanistan'ı titretti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tayfun füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor, vuracak tabi" sözleri Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan, Samsun'da Gençlik Buluşması'nda Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarına ve adaların silahlarla donatılmasına tepki göstermişti.

Erdoğan, "Tayfun füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın Tayfun mesajı Yunan basınında manşetlere taşındı.

Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Yunan basınında "Erdoğan'dan yeni meydan okuma", "Erdoğan: Füzelerimiz Atina'yı vuracak" başlıkları kullanıldı.

Atina'nın tehdit edildiği kaydedilen haberde, Tayfun füzesinin ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.

Türkiye'nin İHA, SİHA ve Akıncı ile savunma sanayiinde devrim yaptığına dair açıklamaya işaret edildi. Savunma ürünlerinde geçmişte yerlilik oranının yüzde 20 düzeyinde olduğu, ancak şimdi bu oranın yüzde 80'e ulaştığı belirtildi.

Star Gazetesi