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Medya Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına Engin Altan Düzyatan’dan “Allah’u Akbar!”lı paylaşım
Medya

Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına Engin Altan Düzyatan’dan “Allah’u Akbar!”lı paylaşım

Türkiye’de, Osmanlı tarihine ışık tutan, en çok izlenen yapımlardan biri olan Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Malazgirt’in 949. Yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmasını Allah’u Akbar! sözleri ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:43:00 - 2020-08-27 14:53:58

Sosyal medyayı sarsan Başkan Erdoğan’ın sözleriyle yayınlanan bu video Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul Gazi’si Engin Altan Düzyatan’ın Allah’u Akbar sözleri ile paylaşması büyük ses getirdi.

Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'in yıldönümünde yaptığı bu konuşma tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a da çok sert mesajlar vermişti. 

Erdoğan, "Bilindiği gibi Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmed Han ile Osmanlı'ya geçmiştir. Bugün de buna layık olamayanların haksızlık, hukuksuzluk peşinde koşanların bunlardan ibret alamadıklarının resmidir. Şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktu. Türkiye Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de hakkını alacaktır. Muhataplarını kendilerine çeki düzen vermeye davet ediyoruz. Türkiye'nin sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz" ifadelerini kullandı.

1071 Malazgirt savaşının 949. Yıl dönümünde yayınlanan bu videoda Başkan Erdoğan, şu şiiri okuyor.

“Yiğitler kan döker bayrak solmaya

Anadolum başlar vatan olmaya

Kızıl Elma'ya hey! Kızıl Elma'ya!

En güzel marşını vurmada mehter

Ya Allah Bismillah Allahu Ekber”

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