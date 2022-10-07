Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınını salladı: Yunanları terletiyor

Fransız Liberation gazetesi "Erdoğan Yunanları terletiyor" manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken, Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en kötü barış, savaştan iyidir" sözlerini paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag'da yaptığı açıklamalar, uluslararası manşetlerde de geniş yankı buldu. Fransız basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini "Erdoğan Yunanlıları terletiyor" manşetiyle verdi.

"Erdoğan Yunanları terletiyor"

Fransız Liberation gazetesi "Erdoğan Yunanları terletiyor" ifadesine yer verdi.

"Hanımlar anlaşıyor biz anlaşamıyoruz"

Le figaro gazetesi ve BFM.TV kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hanımlar anlaşıyor biz anlaşamıyoruz" sözünü manşetten verdi.

BFM.TV Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron ile birlikte 2018'de Paris'te çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Le Figaro gazetesinde, Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı ile ayak üstü görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf yer aldı.

"Gel seni de alalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşına "Macron, seni de Türk Devletleri Teşkilatına alalım" dediği aktarıldı.

Liderlerin eşlerinin ise, daha önce düzenlenen uluslararası zirvelerde de yakın ilişki içinde oldukları hatırlatıldı. Erdoğan'ın bu nedenle "Hanımlar anlaşıyor, ama biz seninle anlaşamıyoruz" dediği paylaşıldı.

Erdoğan'ın sözleri Alman basınında

Alman basınında der Spiegel, Erdoğan'ın Yunanistan, İsveç ve Finlandiya ile ilişkilere yönelik açıklamalarına yer verdi. Belçika devlet kanalı RTBF, Erdoğan'ın Macron, Paşinyan ve Aliyev ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'a, Türkiye'nin, herhangi bir tehdit karşısında tepki vereceği uyarılarını ciddiye alması gerektiği yönündeki ifadelerini aktardı.

Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en kötü barış, savaştan iyidir" sözlerini paylaştı. İzvestiya gazetesi, Erdoğan'ın Rus gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının dünya pazarlarına, özellikle de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması gerektiği yaklaşımını ön plana çıkardı.