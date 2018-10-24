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Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD basınında geniş yer buldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ABD basınında geniş yer buldu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 00:17
Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD basınında geniş yer buldu

Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi ana sayfasında Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı.

"Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın 'arbede' iddiasını yalanladı"

Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu. 

"Erdoğan, Suudilerin cinayeti planladığını söyledi"

Kaşıkçı olayını ilk günden bu yana yakından takip eden New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi.

"Erdoğan'ın konuşması uluslararası bir coşku uyandırdı"

Erdoğan'ın yeni birtakım detaylar sunduğuna ve daha önce medyaya sızan iddiaları onayladığına işaret edilen haberde, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

AP, Erdoğan'ın sözlerini sık sık flaş geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında belirli ifadelerini flaş veren Associated Press (AP) haber ajansı da konuşmanın videosunu ve geniş bir özetini servis etti.

CNN, internet sitesinden canlı aktardı

CNN yayın kuruluşu da Erdoğan'ın konuşması sırasında sitesinde anlık güncellemeler verdi.

Erdoğan'ın Kaşıkçı olayını ele alma şekline dikkat çektiler

Amerikalı basın kuruluşları genel olarak, Erdoğan ve Türkiye'nin Kaşıkçı olayını ele alma şeklinin ve "Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırma politikasının" başarıya ulaştığını yazdı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 00:17
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  2. ABD basını
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. GÜNCEL Haberleri

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