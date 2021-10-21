Başkan Erdoğan’ın masasına gelen analiz belli oldu! Hedef ‘Z’ kuşağı…

Başkan Erdoğan’ın masasına gelen analiz rapor belli oldu. Z kuşağı seçmenine yönelik araştırmada ilk defa sandığa gidecek seçmenin aileleri yüzde 65 ile AK Partili çıkarken, parti yüzde 15 muhtemel kayıp değerlendirmesi yaptı.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erken seçimin gündemde olmamasına rağmen anket şirketleri sürekli kamuoyu araştırmaları yapıyor.

Siyasi partiler de seçmenin nabzını ölçmek için kendi araştırmalarını yaptırıyor.

AK Parti'nin yaptırdığı son araştırmada da "ilk defa oy kullanacak seçmen" ele alındı.

2023 öncesi hedef 15 milyon üye

Yapılan araştırmada AK Parti’nin bugün itibarıyla tamamı seçmen 11 milyon 400 bin üyesi bulunurken 2023 seçimleri öncesi üye sayısını 15 milyon olacağı tahmin edildi.

İlk defa sandığa gidenlerin ailelerinin yüzde 65'i AK Partili

Partiden Z kuşağı seçmene ilişkin “sandık akrabalığı” üzerinden hazırladığı “potansiyel yeni oy” projeksiyonuna göre, söz konusu seçmenin yaklaşık yüzde 65 ila 70’inin ailesinin AK Partili olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hedef yüzde 15 ile kayıp

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre ise AK Parti, yüzde 15 muhtemel kayıp değerlendirmesiyle Z kuşağı seçmenin en az yüzde 50’sinin de AK Parti’ye oy vereceği yorumunu yapıyor.