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Başkan Erdoğan'ın esprisi Nevşin Mengü'yü rahatsız etti: Bu zannettiğin şey değil

Halk arasında "boş boğazlık" olarak bilinen davranışları nedeniyle CNN Türk'ten kovulan Nevşin Mengü, gündeme gelmek için her yolu deniyor. Bugün Erdoğan ile gazeteciler arasında geçen diyaloğa ilişkin tepki çeken paylaşımda bulunan Mengü'ye cevap gecikmedi.

04 Haziran 2019 Salı 19:21
Başkan Erdoğan'ın esprisi Nevşin Mengü'yü rahatsız etti: Bu zannettiğin şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ile gazeteciler arasında geçen diyalog ile ilgili Nevşin Mengü bir paylaşım gerçekleşti. Mengü'ye cevap ise Erdoğan'ın açıklama yaptığı yerde bulunan gazeteci Özgür Hasan Altuncu'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camisi’nde kıldı. Bayram namazı sonrası Erdoğan, basın mensuplarına açıklama yaptı.Erdoğan ile gazeteciler arasında geçen bir diyalog gülüşmelere neden oldu.

Bir gazetecinin 'Basına açık programınız var mı, ona göre kendi ayarımızı yapalım?' sorusuna Erdoğan gülümseyerek, "size ayar vermek gerekirse zaten iletişim başkanlığımız o işi görür" diye yanıt verdi.

Bu diyalog ile ilgili Nevşin Mengü sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın açıklamlarını takip eden gazeteci Özgür Hasan Altuncu, Mengü'ye cevap verdi.

İşte Altuncu'nun Mengü'ye verdiği cevap;

 

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:21
  1. Nevşin Mengü

YORUM YAZ

  • NurNur19 dk önce
    Allah muhafaza bu zihniyetten içlerinefret dolu ülkeyi batırır bunlar ülkeyi ileri götüren cumhurriyet tarihinde görülmemiş başarıyı yakalayan bir lidere bu kin nefret niyeki acaba olsa olsa müslüman türk düşmanlığı medya hakkın da duyduğumuz bazı güçlerin varlığı su götürmez gerçek gözünüzü dört açın ey millet ülkeyi bu güçlere kaptırmayalım bu azınlık gurup ayan beyan ortada vatana ve liderimize sahip çıkalım iyice sırıtıyorlar artık

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