Başkan Erdoğan'ın esprisi Nevşin Mengü'yü rahatsız etti: Bu zannettiğin şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ile gazeteciler arasında geçen diyalog ile ilgili Nevşin Mengü bir paylaşım gerçekleşti. Mengü'ye cevap ise Erdoğan'ın açıklama yaptığı yerde bulunan gazeteci Özgür Hasan Altuncu'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camisi’nde kıldı. Bayram namazı sonrası Erdoğan, basın mensuplarına açıklama yaptı.Erdoğan ile gazeteciler arasında geçen bir diyalog gülüşmelere neden oldu.

Bir gazetecinin 'Basına açık programınız var mı, ona göre kendi ayarımızı yapalım?' sorusuna Erdoğan gülümseyerek, "size ayar vermek gerekirse zaten iletişim başkanlığımız o işi görür" diye yanıt verdi.

Bu diyalog ile ilgili Nevşin Mengü sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın açıklamlarını takip eden gazeteci Özgür Hasan Altuncu, Mengü'ye cevap verdi.

İşte Altuncu'nun Mengü'ye verdiği cevap;