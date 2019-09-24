Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'çevre sorunlarını' görüştü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında BM Çevre Programı İcra Direktörü Andersen ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, BM Çevre Programı (UNEP) İcra DirektörüInger Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Erdoğan, Andersen'in 2020'de düzenlenecek "Okyanus Zirvesi"ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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