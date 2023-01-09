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Siyaset Başkan Erdoğan'ın "erken seçim" sinyali sonrası AK Parti'den açıklama: En geç bu tarihte olabilir
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın "erken seçim" sinyali sonrası AK Parti'den açıklama: En geç bu tarihte olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevsim şartlarının dikkate alınarak seçim tarihinin biraz öne çekilebileceğini söyledi. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 10:37:00 -
Başkan Erdoğan'ın "erken seçim" sinyali sonrası AK Parti'den açıklama: En geç bu tarihte olabilir

Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girerken, sandığın Haziran ayı beklenmeden vatandaşın önüne gelmesi gündemde.

5 Ocak'ta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini sizler de biliyorsunuz" açıklaması yapmıştı.

Seçim için mayıs ayını işaret etti

AK Partili Bilgiç de seçimlerin öne alınmasına ilişkin Ekonomim gazetesine yaptığı değerlendirmede, sandığın Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi gelebileceğini açıkladı. Bilgiç ayrıca, sahada Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı açısından bir sıkıntı görmediğini söyledi.

"Cumhur İttifakı açısından sıkıntı görmüyorum"

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin de konuşan Bilgiç, "Altılı Masanın adayının kim olduğu önemli değil neticede sizin ortaya koyduğunuz iş, gösterdiğiniz performans belirleyici olacaktır. Hiç kimsenin karşı tarafın adayına göre bir tercih belirleyeceğini düşünmüyorum. Neticede ortam ve sahaya baktığımda ben Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı açısından bir sıkıntı görmüyorum, saha bize bunu söylüyor" dedi.

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Yorumlar

Küstah

Daha hafızalarda erken seçim olmucak demesi ,erken değil neydi güncelleme.
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