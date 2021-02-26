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Ekonomi Başkan Erdoğan’ın duyurduğu reform paketinde her şey hazır! İşte istihdamın ve yatırımın önünü açacak 10 adım
Ekonomi

Başkan Erdoğan’ın duyurduğu reform paketinde her şey hazır! İşte istihdamın ve yatırımın önünü açacak 10 adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve mart ayında açıklanması beklenen reform paketinde son gelindi. Paket kapsamında iş ve yatırımın önünü açacak 10 adım atılacak. Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:17:00 -
Başkan Erdoğan’ın duyurduğu reform paketinde her şey hazır! İşte istihdamın ve yatırımın önünü açacak 10 adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi reform paketi" çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, Başkan Erdoğan'ın paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Paket sözleşmelerde tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için yeni çerçeve yasaya, haciz şartlarının yumuşatılmasından vergilerin yeniden düzenlenmesine kadar bir dizi önemli adım yer alıyor.

Bakan Elvan: 2021 reformlar yılı olacak

Bakan Elvan, dün sosyal medya hesabından makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi. Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" açıklamasını yaptı.

Meclis'e sunulacak

Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerini kısaltan, tahkimi teşvik eden başlıkları içeren düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, iş ve yatırımın önünü açacak 10 dev adım şöyle:

1- Sözleşmelerde tahkim şartı teşvik ediliyor.

2- Yatırımcılar için yeni çerçeve yasa geliyor.

3- Ticari uyuşmazlıklarda mahkeme yerine uzlaşma.

4- Yatırım yerlerine performans kriteri geliyor.

5- İş yapmayı zorlaştıran uygulamalar kalkıyor.

6- Hacizle ilgili şartlar yumuşatılıyor.

7- Yatırım maliyetleri rasyonelleşiyor.

8- Geçici vergiler yeniden düzenlenecek.

9- Mülkiyet hakkı pekiştiriliyor.

10- Yatırım izinleri basitleştiriliyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcıya güvence

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak. Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

Hacize düzenleme geliyor

Reformlar kapsamında Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor. Kamu kurumlarıyla arasında yatırım konusunda çıkan uyuşmazlıklarda "yatırım ombudsmanı" çözüm üretecek.

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Yorumlar

Yapboz

Sanki 20 yildir bu devleti baska parti yinetiyor gibi yine hep yaoacagiz, edecegiz, onu degistirecegiz, bunu bizacagiz... bunlari artik millet yemiyir, ekmek lazim millete ekmek
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Putsavar

işte REİS İŞTE TREVLAAA GOLLLL.EYYY CAHAAAAAPELİLERRR BU İSTİHDAMLA BİRLİKTE DÜNYANIN İŞSİZLİK ORANI EN AZ ÜLKESİ OLACAĞIZZZ.ÇATALASANIZDA PATLASANIZDA REİSİM 2073 E KADAR İNŞALLAH BAŞIMIZDA İLK SEÇİMDE YÜZDE 74 İLE YİNE SİZİ DENİZE DÖKECEĞİZZ
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