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Başkan Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklaması ABD'yi salladı

Başkan Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamaları Amerika Birleşik Devletlerini salladı. Erdoğan'la ilgili ABD'de 'Turkish President' ve 'Erdoğan' hashtagleri ile on binlerce tweet atıldı.

23 Ekim 2018 Salı 20:53
Başkan Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklaması ABD'yi salladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturmanın detaylarıyla ilgili açıklaması sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Erdoğan'ın açıklamaları ABD'de 'TT' oldu

ABD'de 'Turkish President' ve 'Erdoğan' kelimeleri hakkında on binlerce tweet atıldı. Atılan tweetlerin bazılarında Erdoğan'ın tüm konuşması çevrilerek paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kaşıkçı, 28 Eylül cuma günü saat 11'de konsolosluğa gidiyor"

Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül cuma günü saat 11'de konsolosluğa gidiyor. Bu noktada infaz timine haber veriliyor, ve planlama süreci başlıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazıları ülkesine gidiyor.

1 Ekim'de saat 16.30'da 3 kişilik bir ekiple tarifeli seferle İstanbul'a inip otele yerleşiyor. Bu arada başkonsolosluktan bir ekip de Yalova ve Belgrad Ormanı'nda keşif yapıyor.

İkinci ekip ertesi gün geliyor. Aralarında generallerin de bulunduğu 3. ekip ertesi sabah İstanbul'a geliyor. 09.50 ile 11 arasında konsoloslukta buluşuyor tüm bu adamlar.

"Binaya girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamıyor"

Kaşıkçı saat 11.50'de Kaşıkçı aranarak randevusu teyit ediliyor. Binaya girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamıyor. Saat 17.50'de ülkemiz resmi makamlarına Hatice Cengiz tarafından başvuru yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ilgili birimleri hemen tahkikat başlatıyor. Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı kesinlik kazanıyor.

Emniyet ve istihbarat birimlerimiz her şeyi detaylıca araştırmaya başlarken, savcılık da soruşturma açıyor.

"15 Kişilik Suudi ekibin ülkemize geldiği ertesi gün ayrıldıkları tesğit ediliyor"

Derinleştikçe bu çalışamalar ilginç bilgilere ulaşılıyor. 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçılardan oluşan bir ekibin ülkemize geldiği, ve ertesi gün ayrıldıkları tespit ediliyor.

Kıyafet, gözlüğü ve sakalıyla Kaşıkçı'ya benzetilmek istenen kişi de tarifeli uçakla ülkesine dönüyor.

İkamet ve konsolosluktaki çalışanlara izin veriliyor.

Sis bulutu ortadan kalkmaya başladıkça diğer ülkeler de harekete geçtiler. Biz de her türlü adımı atacağımızı ifade ettik.

"Kral Selman'a da Konsolos'un basiretsizliğini anlattım"

Kral Selman ile 14 Ekim'de yaptığımız ilk telefon görüşmesinde kendisine meseleyi elimizdeki bulgular ışığında anlattım. Kendisinin gönderdiği heyetle yaptığım görüşmeyi ve ortak çalışma grubu kararımızı da ifade ettim.

Kral'ın talimatıyla başkonsolosluk binasına girdi. Başkonsolos daha önce müsaade etmemişti. Ben Kral Selman'a da Konsolos'un basiretsizliğini anlattım.

"Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmen kabul etti"

18 Ekim'de bir kez daha inceleme yapıldı. 19 Ekim'de, cinayetten 17 gün sonra Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın o binada öldürüldüğünü resmen kabul etti.

Yönetim açıklamasında 'arbede' sırasında öldüğü söylendi. Aynı gün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdik. 18 kişinin tutuklandığını bana ifade etti. Emniyet ve MİT'in verdiği isimlerle tutuklanan isimlerin aynı olduğu görüldü. 3 kişi konsolosluk çalışanı.

"18 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir"

Böyle bir meseleyi bir kaç güvenlik ve istihbarat yetkilisine yıkmak kimseyi memnun etmez. Emri verenden de hesap sorulduğu zaman kalpler mutmain olacaktır. Kral Selman'ın samimiyetinden şüphe duymuyorum. Bu bir siyasi cinayetse diğer ülkelerdeki suç ortakları da soruşturmaya dahil edilmeli.

Bugün buradan bir çağrı yapıyorum. Bu çağrım Kral Selman başta olmak üzere üst yönetimidir. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. 18 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:53
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  5. Twitter
  6. Belgrad
  7. Yalova
  8. Suudi Arabistan
  9. Kral Selman

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