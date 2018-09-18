Başkan Erdoğan'ın çantasında 8 dosya var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde iki ülke arasında artan normalleşmeye önemli bir ivme katması beklenen 27 Eylül'deki Almanya ziyaretine hazırlığı haftalar süren kapsamlı 8 dosya ile gidiyor.

Alman Başbakanı Angela Merkel ile iki kez bir araya gelecek olan Erdoğan’ın çantasında başta FETÖ- PKK olmak üzere terör örgütleri, mülteci sorunu ve İdlib’ten olası göç dalgası, ekonomi, askeri, camilere ve STK’lara yönelik saldırılar başta olmak üzere tırmanan İslamofobi, kasımda gerçekleştirilecek Alman İslam’ı Konferansı gibi dosyaların bulunması bekleniyor.

FİRARİ FETÖ LİSTESİ

Almanya-Türkiye ilişkilerinin her açıdan değerlendirileceği temaslarda Erdoğan’ın gündeme taşıyacağı ve adım atılmasını isteyeceği konu başlıklarından öne çıkanlar şöyle: Firari FETÖ’cülerin iadelerine ilişkin Türkiye’nin başvurularının yanıtsız bırakılması, buna karşın iltica imkanı tanınmasından duyulan rahatsızlık hissettirilerek bu isimlerin iadesi istenecek. Merkel’e bu çerçevede 40’a yakın FETÖ'cünün ismi verilecek. FETÖ’nün 17-25 Aralık savcısı Zekeriya Öz, darbe girişimini yöneten Adil Öksüz, FETÖ’nün dergiler sorumlusu Faruk İlk, istişare üyesi Halit Esendir, FETÖ’cü Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekelan gibi örgütün üst düzey isimleri bu ülkede.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK RAPORU

Ziyarette, Almanya’nın terör örgütü PKK’ya yönelik tavrı da gündeme getirilecek. Erdoğan’ın bu yönde Merkel’e bir rapor ileterek bölücü örgüte Almanya’nın sığınak olmaktan vazgeçmesini yinelemesi bekleniyor. Almanya’daki PKK üyelerinin sayısının 14 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da terör örgütü PKK'ya bağlı 200'den fazla dernek ve vakıf bulunuyor. Erdoğan’ın, Türkiye'nin müttefiki olan Almanya’nın, Türkiye'nin etkin şekilde mücadele ettiği terör grubuna ev sahipliği yapmasından duyduğu tepkiyi bir kez daha dile getireceği konuşuluyor.

YASAL İŞLEM HATIRLATMASI

PKK/PYD-YPG yandaşlarının bu ülkede Türkleri ve kuruluşları hedef alan saldırıları da ele alınacak. Erdoğan, Merkel’den yapılan onlarca saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılmasını isteyecek.

Erdoğan’ın dosyasında 8 konu var.

* Almanya’da Adil Öksüz ve Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 40’tan fazla üst düzey FETÖ’cü bulunuyor. Bunları iade edin.

* PKK Almanya’da elini kolunu sallayarak dolaşmasın.

* Camiler, siyasi parti büroları ve gurbetçilere ait şirketlere saldıran PKK’lılar yargı önüne çıkarılsın.

* Müslümanlara yönelik artan ırkçı saldırıları durdurun.

* Türkiye’nin mülteci ağırlama kapasitesi doldu. İdlib’e saldırı olursa Avrupa göç dalgasına hazır olsun.

* Leopard tankları modernizasyonundaki sorunlar gündeme gelecek.

* Türkiye’deki demiryollarının modernizasyonu ele alınacak. Alman basınına göre projenin maliyeti 35 milyar Euro.

* Kasım ayında yapılacak Almanya İslam Konferansı’nda yeni bir İslam tanımı yapılacağı iddiası da Ankara’yı rahatsız ediyor.

IRKÇI SALDIRILARA DİKKATİ ÇEKECEK

Erdoğan, artan ırkçılığa da dikkati çekecek. Almanya’daki Müslümanlara yönelik artan ırkçı ve islamofobik saldırılar, iki liderin görüşmesinde yer alacak. Erdoğan, ırkçı saldırıların Almanya için bir tehdit olduğuna vurgu yapacak. Erdoğan, saldırı fotoğraflarını Merkel’le paylaşacak. Erdoğan, Merkel’e, İdlib’teki göç dalgasına dikkat çekerek, mültecilerin tüm yükünü Türkiye’nin omuzladığını hatırlatarak, Avrupa’yı felaketten koruduğunu söyleyecek. Olası İdlib operasyonuna karşı Avrupa’nın büyük bir göç dalgasına hazır olması konusunda uyaracak. Erdoğan, mültecilere kapılarını kapatan Avrupa ülkelerinin üzerine düşeni yapmadığını bir kez daha söyleyecek. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avronun tamamının verilmediğini hatırlatacak.

35 MİLYAR AVROLUK PROJE MASAYA GELECEK

İki ülke arasında zaman zaman Almanya kanadında soruna neden olan silah satışı, Leopard tankları modernizasyonu gibi konuların da gündeme geleceği ifade ediliyor. İki liderin masasında demiryollarının modernleştirilmesi de bulunuyor. Türkiye, demiryollarını Almanya’nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planlıyor. Hızlı tren ağının genişletilmesi, sinyalizasyon ve eski demiryolu ağının da modernize edilmesi planlanırken, Alman basınında projenin toplam maliyetinin 35 milyar avroyu bulacağı belirtiliyor. Yeni bir İslam tanımının yapılacağı belirtilen ve bu ülkede kasım ayında toplanacak Almanya İslam Konferansı’ndan duyulan rahatsızlık da Merkel’e aktarılacak konular arasında bulunuyor.