Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, 3-0'lık Akhisar yenilgisinin ardından Fenerbahçe yönetimini sert bir dille eleştirdi: "Akhisar FB'yi ezdi. Lig tarihinde böyle bir durum yaşandı mı, camianın takdirine. FETÖ faşistlerinin FB'ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor."

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi.

Bu sonuçla 14 puanda kalan Fenerbahçe, haftayı averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gerisinde 16. sırada ve düşme hattında bitirdi.

"FETÖ faşistlerinin FB'ye yapamadığını..."

Maç sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri geldi.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yapamadığını bu yönetimin yaptığını belirterek, "Düşme hattı için haftanın en önemli maçı! Akhisar FB'yi ezdi. Lig tarihinde böyle bir durum yaşandı mı, camianın takdirine. FETÖ faşistlerinin FB'ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor. Bu mesaj FB'yi çok seven tutkulu bir taraftara aittir. Lütfen başka türlü yorumlamayın" ifadelerini kullandı.