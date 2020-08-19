Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar ve altında sert düşüş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cuma günü bir müjde vereceğim’ açıklamasının ardından piyasalarda sert düşüşler yaşandı.

Borsa İstanbul’da tırmanış yaşanırken dolar kurunda ve altın fiyatlarında gerileme yaşandı.

Dolar fiyatları 7,26’ya gerilerken altın fiyatları ise 477 bandına kadar çıkarken şu sıralarda 60 seviyelerine yeniden geriledi.

Erdoğan çıkışı sonrası PETKİM, TÜPRAŞ ve AYGAZ gibi şireketlerin hisselerinde de yukarı doğru hareket yaşandı.

Altın ve dolar ile ilgili FED Toplantı tutanakları bugün Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak. Tutanakların piyasalara etkisinin ne yönde olacağı birçok uzman tarafından takip ediliyor.