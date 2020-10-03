Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı

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Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı olduğu yurt dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi hedef alan tepki çeken bir video yayınlamış, kendisinin sosyal medyada tehdit edildiğini ileri sürerek, “Siz bizim bedenimizi tehdit ediyorsunuz. Biz sizin ağababalarınızı, tökezlemiş hükümetinizi tehdit ediyoruz. Düşeceksiniz.” şeklinde küstah iddialarda bulunmuştu.

Yeni Akit, sözde yazar Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı.

Terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümünde binlerce kişinin toplandığı örgütün Londra'daki derneği Kurdish Centre'a konuşmacı olarak davet edildiği bildirilen Gökhan Yavuzel'in skandal fotoğraflarının ise sözde yazar ve bağımsız kimliğinden bir yerde yayılmaması için özenle saklandığı bildirildi.





Terör örgütleri DHKP-C ve PKK'nın derneklerinde konuşma yaptığı belirtilen sözde yazar için geçtiğimiz günlerde vatandaşlıktan çıkarılması için de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kampanya başlatılmıştı.