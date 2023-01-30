Başkan Erdoğan’ı dünya böyle takip ediyor

İtalya'da dijital verileri analiz eden bir vakfın araştırmasına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında yer aldı. İtalyan ANSA ajansının İtalya Dijital Vakfı'nın "dijital gözlem" raporuna dayandırdığı haberine göre, Facebook, Instagram ve Twitter baz alınarak yapılan araştırmada 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesapları analiz edildi.

'VATANDAŞLARI ÇOK SADIK'

Bu araştırmaya göre, sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri sırasıyla ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu. Dijital Gözlemevi Vakfı yetkililerinden Sandro Giorgetti, yaptığı açıklamada, "Liderlerin en çok kullandığı 3 sosyal medya platformu göz önünde bulundurulduğunda, takipçi sayısı açısından Biden'ın 66 milyondan fazla takipçiyle öne çıktığını, ardından 40 milyonun üzerindeki takipçiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 27 milyonun üzerindeki takipçiyle de Zelenskiy'nin geldiğini görüyoruz. Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın neden olduğu kamuoyu ilgisi sebebiyle diğer iki lidere göre daha fazla uluslararası takipçiye sahip. Erdoğan ve Zelenskiy'nin sadık takipçileri var" ifadelerini kullandı.

'PAYLAŞIMLAR ETKİLİ OLUYOR'

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin her yayınladıkları içerikle ayrı bir hayran kitlesi oluşturduklarını belirten Giorgetti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da sosyal medyada en çok içerik yayınlayan ve en aktif devlet başkanlarından olduğunu kaydetti. Bu isimleri Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin takip ettiği aktarıldı.