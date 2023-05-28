Başkan Erdoğan’ı bekliyorlar! Külliyeye koşan teyzenin heyecanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden zaferle çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmasını bekleyenler Külliyeye koşarken, bir teyzenin heyecanı kameraya yansıdı.
"Teyze nereye gidiyorsun?" sorusuna vatandaşımız, "Reis'in yanına gidiyorum" şeklinde cevap verdi.
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