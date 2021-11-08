Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek millete seslendi.

"Kesinlikle devam edecek"

Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette yol açtığı sıkıntıları da normalleşme adımlarıyla büyük ölçüde geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Erdoğan, belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesin, özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşların aşılarını olmalarının veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlattı.

Salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" dedi.