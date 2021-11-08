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Gündem Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili tartışmalara değindi. Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:25:00 - 2021-11-08 21:26:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek millete seslendi.

"Kesinlikle devam edecek"

Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette yol açtığı sıkıntıları da normalleşme adımlarıyla büyük ölçüde geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Erdoğan, belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesin, özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşların aşılarını olmalarının veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlattı.

Salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" dedi.

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Yorumlar

Savga

Sayin cumhurbaskani hakli...gecen sene çocuklar ders yılını evde hay huy la geçirdiler. Sınıftaki ciddiyet evde kurulamıyor.
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meleknur

OY REİSİBAŞKANIMIZ RABBİM RAZI OLSUN! ÇOK İYİKİ BAŞIMIZDASIN! OKULLAR ARTIK AÇIK KALSIN ÇOCUKLAR BAŞARSIN!
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