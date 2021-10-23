Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de koronavirüs salgını döneminde faaliyete geçen 52 yeni fabrika ile altyapı yatırımlarının resmi açılış töreni vesilesiyle bir arada olunduğunu belirtti.

Geçen aylarda, ülkenin dört bir yanında özel sektörün devasa yatırımlarının açılışlarını yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Henüz gidemediğimiz yerlerdeki açılışlar sırada bekliyor. Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'nden Hatay'a, Kahramanmaraş'tan Diyarbakır'a, Ankara'dan Adana'ya ve daha sayamadığım birçok şehrimize kadar ülkemizin dört bir yanına yeni üretim tesisleri kazandırdık. Bugün de kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası Osmanlı'nın beşiği, Sakarya Irmağı'nın suladığı verimli ova Eskişehir'deyiz. Üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikaların ve Eskişehir Merkez Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, hedeflerinin; güçlü potansiyele sahip Eskişehir'i ve Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmek olduğunu belirterek toplam 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu fabrikalara ve altyapı yatırımlarına büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış yeni adımlar olarak baktıklarını söyledi.

Bu yatırımların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama müsaadenizle önce bugün bize ev sahipliği yapan dünyanın en büyük elektrikli ev aletleri üreticisi HAİER'in yatırımıyla başlamak istiyorum. HAİER'in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak, beyaz eşya fabrikasının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi HAİER yakın zamanda özellikle dünya devlerinden olan General Electric'in ev aletleri kısmını, ardından da dijital ürünler üreticisi Candy Hoover'ı kadrosuna kattı. Firma, bulaşık ve kurutma makinesi yatırımı için de güvenli liman olarak Türkiye'yi seçti.

Yatırım değeri 400 milyon lirayı bulan 44 bin metrekare kapalı alanda kurulu, hemen önümüzdeki kurutma makinesi fabrikası, üretime başladı. Bu tesis tam kapasiteyle çalıştığında yılda 1,5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca şu an yapım aşamasında olan 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar süratle devam ediyor."

"Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecektir"

Bulaşık makinesi fabrikasında 750 kişinin çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin metrekare kapalı alanıyla haziranda faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bütün bu yatırımlarla Türkiye'nin, HAİER'in Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna geldiğini söyleyen Erdoğan, "Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak, görmüş olduğum bu yatırım için firmanın yöneticilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir" dedi.

Erdoğan, bugün HAİER ile salgının zorlayıcı şartlarına aldırış etmeden Eskişehir OSB'de son dönemde üretime geçen 52 fabrikanın daha resmi açılışını yaptıklarını belirterek "Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Otomotivden makineye, gıdadan kimyaya farklı sektörlerde gerçekleştirilen bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Tarım makinalarından fiber optik parçalara, helikopter parçalarından otomotiv yedek parçasına üretim kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık geçmişte esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Attığımız yeni adımlarla bu kapasiteyi her geçen gün perçinliyoruz. Bugünkü yatırımlarımız da aynı amaca hizmet ediyor. Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmiş olması da fevkalade isabetlidir. Çünkü Eskişehir, bir asrı aşan sanayileşme kültürü, kaliteli sanayi altyapısı, ulaşım ağlarının merkezinde yer alması ve nitelikli iş gücüyle yatırımlar için biçilmiş kaftandır." diye konuştu.

Eskişehir Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm parsellerdeki fabrika inşaatlarının tamamlanması ve Türkiye'mize güvenen müteşebbislerimizin yatırımlarıyla bu sayı 57 bine ulaşacak. Yine bugün açılışını yaptığımız 128 milyon lira değere sahip yatırımlarla Eskişehir Merkez Organize Sanayi Bölgemiz yeni bağlantı yollarına ve altyapı imkanlarına kavuştu" dedi.

Sanayicinin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine, marketinden inovasyon merkezine her türlü ihtiyaçların sunulduğu bir sistem kurduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı sanayi bölgeleri sayesinde ülkemiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracat istikametinde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesileyle salgına rağmen cesurca yatırımlarını gerçekleştiren babayiğit müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçen bu değerli yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Eskişehir, 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerinden bir tanesi. Son 15 yılda hep dış ticaret fazlası veren şehrimiz, Türkiye'nin cari dengesine pozitif katkı sağlıyor. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı, ilk milli jet helikopter motoru ve orta menzilli ilk yerli füze motoru bu sanayi şehrinin alameti farikalarıdır. Biz şehirlerimize iltifatımızı lafla değil hizmet ve eserlerimizle yapmayı tercih ediyoruz."

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi

Son 19 yılda Türkiye'ye bu katkıları yapan Eskişehir'i hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Eskişehir'i diğer alanlar yanında sanayi kapasitesi bakımından da zirveye çıkarmak için çok büyük çaplı yatırımlar yaptık" dedi.

Sanayicilere bir müjde vermeyi de özellikle arzuladığını bildiren Erdoğan, Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni yıl sonunda tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rekabetçiliğin kilit taşı, bilim ve teknoloji sisteminin gelişimini kararlı bir şekilde destekliyoruz. Bugün Eskişehir'de bir teknopark ve devlet destekli 25 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Teknopark'ın inşası için 23 milyon lira hibe destek verdik. Buradaki işletmelerimize 127 milyon lira tutarında muafiyette. Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sağladığımız muafiyet tutarı ise 570 milyon liraya ulaştı.

TÜBİTAK aracılığıyla akademi, bilim insanları ve özel sektörün projelerine 632 milyon lira kaynak aktardık. Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetidir. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin. Bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez."

Erdoğan, gündemlerinin yatırım ve geleceğe eser bırakmak, insana hizmet etmek, vatandaşın refahını artırmak olduğunu belirtti.

"Dünyanın birçok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz" diyen Erdoğan, ülkeye kazandıracakları bir kuruş için büyük bir aşkla çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, "Sanayicilerimize, 'bir ülkeye yatırım yapmak isterseniz ne beklersiniz?' diye sorsak, hep bir ağızdan aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşvik sistemine yatırım yapar, nitelikli insan kaynağına yatırım yapar" dedi.

Bu yüzden 19 sene boyunca bütün enerjilerini ülkeyi baştan başa duble yollarla donatmaya, limanlar inşa etmeye, dağları delip tüneller açmaya, yurdun dört bir yanını demir ağlarla örmeye harcadıklarını ifade eden Erdoğan, bu sayede Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısının 325'e, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim üstleri olan endüstri bölgesi sayısının 23'e ulaştığını kaydetti.

Erdoğan, teşvik sistemini sürekli geliştirerek yatırım yapan firmalara büyük çaplı destekler sağladıklarını ifade ederek teknopark sayısının 100'e yaklaştığına, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının ise 1600'ün üzerine çıktığına dikkati çekti.

İnsan kaynağını zenginleştirmek için işe üniversite sayısını artırmakla başladıklarını, yükseköğretimdeki kapasite sorununu çözdükten sonra tüm güçlerini kalitenin yükseltmesine teksif ettiklerini vurgulayan Erdoğan, geçmişte katsayı zulmüyle birlikte içi boşaltılan meslek liselerini itibarlı günlerine döndürmek için çalıştıklarını söyledi.

"Hedefimiz elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir"

Erdoğan, bütün bu gelişmeler sayesinde milli teknoloji hamlesinin bir markası olan TEKNOFEST'te gençlerin üstün başarılarına şahitlik ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugünün ve yarının teknolojisi yapay zekada ulusal yapay zeka stratejimizi hazırlayarak adımlarımızı süratle atmaya başladık. Elektrikli araçlarda TOGG ile ön alıcı bir adım attık. Şimdi de şarj altyapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi, Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Tabii bizim gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var."

İklim değişikliğinin dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklediğine işaret eden Erdoğan, "Sel ve yangın felaketlerinden başımızı kaldıramıyoruz. İşte bu yüzden biz Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. İşletmelerimiz de gereken hassasiyeti göstererek çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacaktır. Hedefimiz, 'Made in Turkey' değil, 'Made in Türkiye' markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunun altını çizen Erdoğan, "Elbette her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik engellemeler, yıldırma stratejileri, iftiralar ve saldırılar olacaktır. Gücümüze güç katan büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur." ifadelerini kullandı.

Eskişehir OSB'deki HAİER Fabrikası'nın bahçesinde yapılan açılış töreninde HAİER Avrupa CEO'su Yannick Fierling, şirketin Eskişehir'deki yatırımları hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından Fierling, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seramik üstüne işlenmiş nar figürü hediye etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer davetlilerin katılımıyla kurdele kesilerek HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ile Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminden sonra makasların günün anısına kurdeleyi kesen kişilerde kalacağını söyledi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Eskişehir milletvekilleri ile bazı illerin milletvekilleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda davetli de katıldı.