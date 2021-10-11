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Gündem Başkan Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Artık tahammülümüz kalmadı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Artık tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni bir operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 20:18:00 -
Başkan Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Artık tahammülümüz kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlediği ve 2 özel harekat polisinin şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır" dedi.

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır" diyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."

 

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