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Gündem Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:48:00 - 2020-08-28 15:03:36
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkıp Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ‘namaz çıkışında her alanda müjdelerin devamı gelecek hatta geliyor’ dedi.

Erdoğan, ekonomi, ulaşım ve enerjide müjdelerin devamı geleceğini belirterek, daha iyi konuma geleceğimizin sinyalini verdi.

Salgın uyarısı

Başkan Erdoğan farklı dönemden geçtiğimizi açıklayarak, salgın döneminde uyarılara dikkat edilmeli mesajını verdi. 

Erdoğan, ‘Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım’ dedi.

Sağda solda konuşulanların dikkate alınmamasının altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide daha iyi konuma gittiğini belirterek, ‘Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

Giresun açıklaması

Başkan Erdoğan sel felaketini yaşandığı Giresun'a Pazartesi günü gideceğini de açıkladı.

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