Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifiyle ilgili "Eğer samimiysen gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

"Anayasa düzeyinde yapalım"

Başkan Erdoğan konuşmasında "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi) Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullandı.