0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

25 Eylül 2018 Salı 13:24
Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, milletlerin ufkunu, hayata bakışındaki derinliğini dillerinin mahiyetinin belirlediğini aktardı.

Erdoğan, Türk milletini bir arada tutan manevi değerlerin ve zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araç olan Türkçe'nin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşımanın öncelikleri olduğuna işaret etti.

"VATANDAŞLARIMIZIN HASSASİYET GÖSTERMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ortak bir maziye sahip olduğumuz diğer halklarla da güçlü bağımız olan Türkçemiz, bizi birbirini anlayan, birbirine sarılan, birbirine destek olan büyük bir ailenin parçası haline getirmektedir." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır. Asırlar boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda barışın, hoşgörünün ve sevginin dili Türkçemizi yaşatmak, korumak ve geliştirmek için tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini öğretmeli, günlük hayatlarında da kullanmalarını temin etmeliyiz. Bu hususta eğitim kurumlarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Türk Dil Bayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için bu doğrultuda hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum."

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türk Dili Bayramı
  3. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı
    1. Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı"..
    2. Mustafa Topaloğlu kalp krizi mi geçirdi?
    3. Erdoğan'dan milli sporcu Ayşe Begüm..
    4. Tarım Bakanı Pakdemirli'nin annesi..
    5. İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre..
    6. Norveçliler İslam’ı seçiyor
    7. Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor
    8. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    9. Hazine Bakanı Albayrak'tan kritik..
    10. İstanbul Otogar'da silah sesleri!..
    11. Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye..
    12. Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit!..
    13. KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl..
    14. KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018
    15. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
    16. E devlet şifresi değiştirme
    17. KYK öğrenim / Katkı Kredisi ve burs..
    18. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
    19. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    20. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!