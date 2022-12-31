Başkan Erdoğan'dan TOGG mesajı: 60 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022'de Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Türkiye'ye kazandırılan hizmetlere ilişkin paylaşımlarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" diyerek başlattıkları Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde 751 bin genci ağırladıklarını belirtti.

Erdoğan, milletle devlet arasında iletişim köprüsü olarak inşa ettikleri CİMER'e yapılan 6 milyon 180 bin başvurunun yüzde 98'ini yanıtladıklarını kaydetti. Yaklaşık 12 bin basın kartını basın mensuplarına ulaştırdıklarını bildiren Erdoğan, iletişim alanında dost ve kardeş pek çok ülke ile iş birliği ve dayanışmayı güçlendirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi Reformu konusu başta olmak üzere farklı bölgesel ve küresel meselelerle ilgili dünyanın birçok ülkesinde paneller düzenlediklerini bildirdi.

Sosyal yardımlar

Gençlere ve ailelerine çeşitli programlar vesilesiyle eğitim sağladıklarının altını çizen Erdoğan, paylaşım dizisine şöyle devam etti:

"Aile Sosyal Destek Programı ile 1 milyon 600 bin hanemize, dolayısıyla milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. 21 yeni sosyal hizmet merkezi kurduk. Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile devlet korumasından yararlanan evlatlarımızın kamuya atamalarını gerçekleştirdik. Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile 3,1 milyar TL kaynağı milletimize aktardık. Türkiye Aile Destek Programı ile çocukların ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza tam 9,2 milyar TL destek sağladık. 716 bin anneye 325 milyon TL doğum yardımında bulunduk. Yaşlı ve engelli aylığı ile 1 buçuk milyon insanımıza 21,5 milyar TL aktardık. 565 bin vatandaşımıza ise 18 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Sosyal yardımların hem etkinliğini artırdık hem de yelpazesini genişlettik. Toplam 82 milyar TL sosyal yardım gerçekleştirdik."

Erdoğan, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile 270 bin vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Eşi vefat etmiş 3 ve üzeri çocuk sahibi hanım kardeşlerimiz için yeni bir konut desteği programını hayata geçirdik. 327 bin yavrumuza anaokulu desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı ile 544 bini aşkın haneye 402 milyon TL destekte bulunduklarını belirtti.

Eğitim yatırımları

Erdoğan, köy okullarının yeni yüzü olan 2 bin 200 köy yaşam merkezini faaliyete aldıklarını belirterek, 6 bin 4 anaokulu açtıklarını, 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 99'a yükselttiklerini ifade etti.

Ders kitaplarının yanı sıra 160 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıttıklarını aktaran Erdoğan, paylaşım dizisinde şunları aktardı:

"1 yıl içinde mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak ve kalfa sayısını 159 binden 1 milyon 200 bine ulaştırdık. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 28 milyondan 110 milyona çıkardık, 16 bin 361 yeni okul kütüphanesi açtık. Halk eğitim merkezlerimizde her ay 1 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Okullarımızda yaz okulu uygulamasını başlattık, 1 milyon öğrencimizin bu güzel imkandan faydalanmasını sağladık. Mesleki ve teknik eğitimi destekleyici programlarımız sayesinde meslek liseleri üretim gelirlerini yüzde 176 artırdık. 35 bin öğretmen ataması yaptık. 81 vilayetimizdeki tüm okullara eksiklerini tamamlamaları için 7 milyar TL bütçe gönderdik."

Erdoğan, öğretmenlerin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirdiklerini anımsattı.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için başlattıkları Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'ni tamamladıklarını aktaran Erdoğan, "Evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için matematik, Türkçe ve yabancı dil alanlarında eğitim seferberliği başlattık" paylaşımını yaptı.

Ulaşım yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyol Kesimi'ni milletin hizmetine sunduklarını, 440 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, 998 kilometre BSK kaplamalı yol inşa ettiklerini, 18 kara yolu tüneli ile 119 kara yolu köprüsünü tamamladıklarını bildirdi.

Pek çok ilde çevre yolları başta olmak üzere çeşitli ulaşım projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, 106 kilometre demir yolu hattı inşa ettiklerini, 100 kilometrelik hattı yenilediklerini, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı tamamladıklarını aktardı.

Erdoğan, İstanbul Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı devreye aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gaziray'ı tamamlayarak Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Tokat Havalimanı'nı açtık. Rize-Artvin Havalimanımızı 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamladık. Milli Elektrikli Tren Setimizin üretimini tamamladık. Demir yolu hatlarımızda yaklaşık 311 milyon yolcu taşıdık. 60 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdük; Togg Teknoloji Kampüsü'nü açtık, ilk akıllı cihazımızı banttan indirdik. Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı ile 81 ilimize şarj istasyonları kurmaya da başladık."

Erdoğan, Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan Türksat 5B uydusunu hizmete aldıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en prestijli gemi bayrağı listesinde 8'inci sıraya yükselttiklerini belirtti.

Çiftçilere verilen destekler

Çiftçilere 40 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını ifade eden Erdoğan, tüm zamanların bitkisel üretim rekorunu kırdıklarını, çiftçilere 2023'ün Mart ayında ödenmesi gereken mazot ve gübre desteklerini 2022'nin Kasım ayı itibarıyla aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Erdoğan, 276,3 milyar liralık tarımsal varlığı sigortalayarak güvence altına aldıklarını, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile 966 milyon lira hibe verdiklerini kaydetti.

Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni başlattıklarını kaydeden Erdoğan, 9 bin 688 orman köylüsü aile ile 7 tarımsal kalkınma kooperatifine 496 milyon lira sıfır faizli kredi ve hibe desteği verdiklerini, 53 bal ormanı tesis ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlardan zarar gören ormanlık alanlara 525 milyon fidan diktiklerini belirterek, "Orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosunu kurduk. Ormanların korunmasında İHA teknolojisini kullanan ilk Avrupa ülkesi olduk" ifadelerini kullandı.

Su yatırımları

Hayvan bakımevleri yapılması için 19 yerel yönetime 24,2 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydeden Erdoğan, 62 baraj, 19 gölet ve bent ile 10 hidroelektrik santral inşa ettiklerini, 16 içme suyu, 72 sulama, 50 yer altı depolama ve suni besleme tesisini tamamladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamladıkları su yatırımları sayesinde 105 bin 293 hektar tarım arazisini sulamaya açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1'inci, dünyada 5'inci olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete aldık. Yeni Yusufeli'ni konuttan köy evine, iş yerinden dükkana, sanayi sitesinden hastane ve okuluna kadar sıfırdan inşa ettik. 759 bin 365 hektar alanda arazi toplulaştırması yaparak bu hususta çok önemli bir ilerleme kaydettik. Buğdaydan arpa ve şeker pancarına pek çok üründe alım fiyatlarını ciddi oranlarda artırdık."