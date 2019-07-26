Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pakistan'daki terör saldırısını en sert şekilde kınadı ve taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

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