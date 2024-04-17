Başkan Erdoğan'dan tarihi Filistin çıkışı: Bütün dünya bilsin idrak etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın Filistin davası hakkındaki sözleri;

Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın. Filistin'i kutlu emanet gibi yüreğimizde taşıdık. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler bunlar Hitler'i çoktan geçtiler.

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor.

Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız.. Hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz. Bütün dünya bilsin, anlasın idrak etsin. Ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerine ne de ekonomik saldırılarınıza ne de algı operasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz.

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Bizim hayatımız Filistin davası ile geçmiştir

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıyor. İsrail batıdan aldığı destek ile büyük şımarıkla insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de sonrasında da bir takım merkezlerden bazı insafsız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Bizi, hükümetimizi töhmet altında bıraktılar. Bazı partiler bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi eleştiri yağmuruna tuttular. Bunu söylemeye gerek duymazdım ama mecbur kaldım. Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davası ile geçmiştir. Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davası lideri misafirim olacak.

Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim

Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim.