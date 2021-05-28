  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şüpheli valiz alarmı! Ekipler harekete geçti
Yıldırım düştü, yangın çıktı
Seyir halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı
Gündem Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 20:32:00 -
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu
Siyaset

Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu

Bugün binlerce Müslümanın katılımıyla ibadete açılan Taksim Camii ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2013’te Gezi olayları ..
Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar
Gündem

Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Mehmet Ağar'a yaptığı çağrının ardından Ağar Bodrum'daki Yalıkavak..
Taksim Camii'nde ilk ezan böyle okundu
Gündem

Taksim Camii'nde ilk ezan böyle okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı sonrası ibadete açılan Taksim Camisi'nde ilk ezan böyle okundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay