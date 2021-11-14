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Gündem Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

Başkan Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak "Karadağ - Türkiye" mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:52:00 -
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, 16 Kasım'da çok kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda son ve en kritik maçında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu anlamda milliler için de sevindirici bir haber geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli takımın zorlu mücadelesini takip etme kararı aldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay- Yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi yerinden izleyecek ve millilere destek olacak.

Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasını izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Ay- Yıldızlı ekibin, Dünya Kupası yolundaki macerasını yerinden takip eden ve yalnız bırakmayan Kasapoğlu, Türkiye'yi tribünden destekledi.

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