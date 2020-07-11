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Gündem

Başkan Erdoğan'dan Srebrenista soykırımı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenista soykırımının 25. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:56:00 - 2020-07-11 13:34:40
Başkan Erdoğan'dan Srebrenista soykırımı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenista soykırımının 25. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Avrupalı siyasetçiler soykırımdan ders çıkarmadı. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız.

Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar.

İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı. Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri

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Yorumlar

Can

He evet ondan ikide bir sirbistan a yardim ve acilislara davetlere icap. Biz ne ögrendik.
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