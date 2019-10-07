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Başkan Erdoğan'dan sigara yasağı açıklaması

Sigaraya karşı yeni yasakların geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, puroya da ağır vergilerin uygulanacağını açıkladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:29
Başkan Erdoğan'dan sigara yasağı açıklaması

Türkiye, son yıllarda sigaraya kullanımının azalması için birçok yasal düzenleme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, sigaraya karşı başlatılan bu mücadelenin son adımı ise özel araçlarda sigara içmenin yasaklanması oldu.

Özel aracında sigara içenler, 156 liralık cezayı ödemek zorunda kalıyor. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında, tütün ürünlerine karşı başlatılan mücadele gündeme geldi.

"Yeni yasaklar gelecek"

Sigara yasaklarıyla ilgili mücadelenin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yasaklar gelecek" dedi.

Dünyadan örnekler veren Cumhurbaşkanı, "Almanya’nın bir caddesinde sigara içiliyor, diğer caddesine içilmiyor" şeklinde konuştu.

Milletvekillerine hitap ederken "İçinizde puro içenlerinizi de biliyorum" diyen Erdoğan, "Puroya da ağır vergiler getireceğiz" ifadesiyle yeni düzenlemenin işaretini verdi.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:29
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. sigara
  3. sigara yasağı

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