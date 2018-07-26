Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Fatih Ercan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.