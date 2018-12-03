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Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

"Gezi olaylarının dış ayağı Soros iç ayağı Kavala’dır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da sarı yelekliler tarafından başlatılan protesto gösterileri hakkında da ilk kez konuştu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

G-20 Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da devam eden Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri ile ilgili açıklama yaptı.

"Dış ayağı Soros, iç ayağı Kavala'dır"

Star gazetesinden Nuh Albayrak ve Halime Kökçe'nin haberine göre Erdoğan, Gezi olayları hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

Gezi’nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala’dır dedim. Kavala’yapara gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Türkiye’den ayrılma filan bu tür şeyler geldi, gündeme böylece oturdu. Almanya’ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala’yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum...

"Ben neden endişeli olayım?"

Sarı yelekliler olayında ben neden endişeli olayım? Biz Gezi’de bedelini ödedik zaten. Biz Macron bir defa bu konuda kararlıyım, gereğini yapacağım diyor. Önümde 3,5 senem var diyor. Benden öncekiler gereğini yapmadığı için bugüne geldik diyor ama ben üzerine üzerine gideceğim bu işin diyor. Ben bu reformu yapacağım, bu bir reformist harekettir diyor. Onlar da yaptırtmak istemiyorlar.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gezi olayları
  3. Sarı yelekliler
  4. açıklama

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