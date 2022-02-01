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Siyaset Başkan Erdoğan’dan önemli tavsiye: Portakal ve narı karıştırıp...
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan önemli tavsiye: Portakal ve narı karıştırıp...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ben size bir tavsiyede bulunayım. Şu mevsimde nar ile portakalı miks ederek içmenizde fayda var. Biliyorsunuz nar antioksidandır, portakal tamamen C vitaminidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 20:55:00 -
Başkan Erdoğan’dan önemli tavsiye: Portakal ve narı karıştırıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, bir süredir ziyaret ettikleri illerde gençlerle buluşmaya, onların düşüncelerini ve duygularını bizzat kendilerinden dinlemeye gayret gösterdiğini belirterek, il ziyaretlerinin en keyifli, coşkuya sevk eden yanının da bu programlarda gençlerle yaptıkları buluşmalar olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Koliva” isimli müzik grubu üyeleri ile sohbet ederek şarkılarını dinledi. Erdoğan, söylenen şarkılarda geçen nar ile ilgili olarak ise öğrencilere “Ben size bir tavsiyede bulunayım. Şu mevsimde nar ile portakalı miks ederek içmenizde fayda var. Biliyorsunuz nar antioksidandır, portakal tamamen C vitaminidir” bilgisini paylaştı.

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Yorumlar

Aziz

Bide kurutulmus Mango …
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cok samimi, cok nezih, cok kaliteli bir dunya lideri-genclik bulusmasiydi,,MASAALLAH... GURUR DUYDUM COK BEGENDIM

......
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