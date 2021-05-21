Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreni

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın iki kıtası arasındaki trafik için hayati önemde. Marmara bölgesini çepeçevre otoyol ile kuşatmış olacağız. Ülkemizin iftihar projesi olarak yerini alacaktır." dedi.

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açıldı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak projelerden Kuzey Marmara otoyolunun 7. kısmı için bir aradayız. Başakşehir Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz.

Tekirdağ Kocaeli ve Sakarya illerimiz de trafik rahatlığından istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Hem nüfus yoğunluğu hem de üretim kapasitesi hem de turizm kapsamında en hareketli bölge olan Marmara'yı otoyolla kuşatmış olacağız. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi eserler ülkemizin sembolü olacak.

915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.

Otoyolumuzu kullanarak evine işine ve diğer şehirlere gidecek vatandaşlarımıza güvenli huzurlu keyifli yolculuklar diliyoruz. Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız bu yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak her karış toprağa ulaşacak şekilde sürdürdük. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyet ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik.

Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine getirdi. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken, Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarımızı gösterdik.;Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunamazken biz vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

Habipler- Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da projeyle ilgili "Bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacak.