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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:32:00 - 2021-10-22 12:46:18
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj yoluyla katıldı. Erdoğan, 'Erbakan, davasında son nefesine kadar sahip çıktı' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi.

Erbakan hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelendirilse de, hayallerinden asla vazgeçmemiştir.

Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna çile çektiği ideallerinden bazılarını son 19 yılda biz gerçekleştirdik.

Erbakan'ın vazgeçilmez gördüğü başkanlık sistemini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir hayata geçirdik.

Ayrıntılar geliyor...

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